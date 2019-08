Steeds meer senioren ‘bingedrinken’

Uit onderzoek blijkt dat senioren steeds vaker naar de fles grijpen. Ruim 10% zou ‘bingedrinken’, dat is hoogste resultaat in 10 jaar.

De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van de New York University tussen 2015 en 2017 en 10.927 Amerikanen ouder dan 65 jaar namen eraan deel. Bingedrinken werd door de wetenschappers gedefinieerd als “meer dan vier drankjes in een zitting.”

Eenzaamheid







Het aantal Amerikanen ouder dan 65 jaar is sinds 2005 explosief gestegen (van 36 miljoen naar 49 miljoen), maar behoorlijk alarmerend is dat in datzelfde jaar het aantal bingedrinkers nog maar 8% was. Een verklaring voor de toename kunnen de onderzoekers niet geven. Volgens de website Quartz is de toename te wijten aan sociale angststoornissen en eenzaamheid. Vooral het laatste komt vaak voor bij ouderen.

“Drinken kan een middel zijn om om te gaan met een sociale angststoornis”, zegt Susan Messina, adjunt-directeur van het DC’s Iona Senior Services in Washington, aan Quartz.

Drinken én roken

Quartz geeft aan dat, door de toename van de oudere populatie, nu 5 miljoen Amerikaanse senioren bingedrinken, terwijl dat er 3 miljoen waren in 2005. Uit de studie blijkt dat mannen meer drinken en roken dan vrouwen.