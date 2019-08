Rihanna dient Trump van antwoord na tweet over schietpartij El Paso

Popster Rihanna heeft president Donald Trump op de korrel genomen als reactie op diens tweet over de schietpartij in een Walmart in het Texaanse El Paso, waarbij zondag 20 mensen om het leven kwamen. Rihanna noemt het bloedbad in een Instagrampost een daad van terrorisme en hekelt haar land, “waar het gemakkelijker is om aan een AK-47 te geraken dan aan een visum”.

Trump reageerde op de tragische gebeurtenissen in zijn land zoals hij dat altijd doet: met een tweet. Hij noemde de schietpartij in El Paso “een laffe daad”. “Ik veroordeel deze hatelijke daad samen met iedereen in dit land. Er zijn geen redenen of excuses die het vermoorden van onschuldige mensen rechtvaardigen”, leest de tweet.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 augustus 2019







Rihanna was er als de kippen bij om Trump terecht te wijzen: “Eum Donald, je hebt ‘terrorisme’ verkeerd gespeld”, klinkt het sarcastisch in een Instagrampost, waarna ze de schietpartijen van de voorbije dagen opsomt. Ze vermeldt daarbij ook de schietpartij van zondagavond 28 juli op een foodfestival in het Californische Gilroy, waarbij een 19-jarige dader het vuur opende op de massa. Daarbij vielen drie doden, onder wie twee kinderen.

Ook Cardi B laat haar stem horen

“Beeld je een wereld in waarin het gemakkelijker is om aan een AK-47 te geraken dan aan een visum. Beeld je een wereld in waarin ze een muur bouwen om terroristen IN AMERIKA te houden”, schrijft Rihanna. “Niemand verdient het om zo te sterven. NIEMAND!”

Het is niet de eerste keer dat de zangeres haar stem laat gelden ten opzichte van Trump. Zo verbood ze hem eerder haar muziek te draaien tijdens zijn politieke bijeenkomsten, omdat ze op geen enkele wijze geassocieerd wil worden met zijn ideeën en uitlatingen.

Ook popster Cardi B trok flink van leer tegen de president: “Wat ga JIJ doen om sommige van jouw RACISTISCHE SUPPORTERS onder controle te houden?”, klinkt het in een vlammende tweet gericht aan Trump.