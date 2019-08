Man toont mishandeling kind live op Facebook

Een 27-jarige man uit het Nederlandse Leiden is het voorbije weekend opgepakt voor mishandeling van een achtjarige jongen. Beelden ervan waren te zien via een livestream in een Facebookgroep. De politie kreeg daarover meerdere meldingen uit het hele land en kon het adres traceren waar de jongen werd vastgehouden.

De politie trof in het huis in Leiden de verdachte en het slachtoffer aan. De achtjarige jongen, een familielid van de verdachte, is behandeld door ambulancepersoneel. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. De jongen krijgt wel professionele hulp.

Relatie







De verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt dinsdag voorgeleid. De politie wil verder niets zeggen over de precieze relatie tussen verdachte en slachtoffer.