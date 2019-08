Is dit de nieuwe vlam van Ariana Grande?

Het vergt wat moeite om het liefdesleven van Ariana Grande op de voet te volgen. De Amerikaanse zangeres had het in het verleden niet makkelijk. De dood van haar ex Mac Miller zorgde er onder andere voor dat haar relatie met verloofde Pete Davidson stuk liep. Maar het lijkt erop dat Grande nu een nieuwe liefde geeft gevonden.

Geen relatie

Wie de bijbehorende videoclip al heeft gezien, herinnert zich wellicht de intense kusscène tussen Grande en Mikey Foster. Foster vormt samen met Scootie Anderson het duo Social House. Naar aanleiding van de video begonnen fans druk te speculeren op Twitter. Hoewel noch zij, noch hij het nieuws bevestigd heeft, zijn er wel enkele tekenen die wijzen op een relatie. Zo liet Ariana op Twitter weten dat ‘Boyfriend’ een reflectie was van wat ze om zich heen ziet en werden de twee volgens het magazine People ook al arm in arm gespot. The Blast beweert dan weer over een bron te beschikken die bevestigt dat beide artiesten veel tijd met elkaar doorbrengen. Van een echte relatie is naar verluidt voorlopig nog geen sprake, maar afgaande op de video, hangt er toch wat spanning in de lucht.