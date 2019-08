Daarom zijn je dromen raarder bij warm weer

Dromen zijn bedrog, maar dat betekent niet dat je er niet van aangedaan kan zijn. Sommige beelden zijn zo heftig dat je badend in het zweet wakker wordt en nog urenlang wakker ligt door de stress. De kans is groot dat je dit de laatste tijd verschillende keren hebt meegemaakt, want hitte en een goede nachtrust gaan niet goed samen.

In bed liggen tijdens een hittegolf is geen pretje – behalve misschien voor de enkele gelukkigen die over airco beschikken. Je bent moe, maar kan niet slapen door de warmte en wanneer je bijna in dromenland vertoeft, schrik je wakker van een verdomde muggensteek. Het hele proces begint opnieuw en opnieuw, tot je ogen uiteindelijk langzaam maar zeker dichtvallen…

Koortsdromen







Je bent nog maar net ingedommeld wanneer je wordt bestookt door beelden van roze dino’s die genieten van smoutebollen op het strand. Vervolgens verschijnt je moeder die voor de gelegenheid gehuld gaat in een ridderuitrusting en niet veel later zit je weer in de kleuterklas, waar de juf je uitlegt waarom je een levensverzekering moet nemen. Enkele tellen later zit je klaarwakker rechtop in bed, peinzend over de betekenis van al die absurde dromen. Je bent niet ziek en voelt je goed in je vel, dus van waar komen plots al die koortsdromen?

REM-slaap

Volgens de voormalige voorzitter van de British Sleep Society, Neil Stanley, is de hitte de grote boosdoener. Aan Daily Mail legt hij uit waarom je dromen zo hevig zijn wanneer de temperaturen stijgen. In een ideale wereld ligt de temperatuur in je slaapkamer tussen de 16°C en 18°C. Alleen op die manier kan je lichaamstemperatuur 1 graden dalen. Gebeurt dat niet, dan zal je lichter slapen en blijft je brein actiever gedurende de nacht. Je blijft langer vastzitten in de REM-slaap en daardoor zijn je dromen levendiger, herinner je ze beter en heb je meer nachtmerries. Uiteraard kan je niet heel veel doen aan de temperatuur in je slaapkamer, maar zorg er in elk geval voor dat je ’s avonds niet te laat eet en dat je lakens van katoen of linnen gemaakt zijn. Zo kan je lichaam in elk geval wat meer afkoelen en kan je misschien wel al te erge nachtmerries vermijden.