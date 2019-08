Cara Delevingne in alle stilte getrouwd

De Britse actrice Cara Delevingne is naar verluidt eerder dit jaar stiekem getrouwd met haar vriendin Ashley Benson. Enkele bekende sterren woonden het huwelijk bij.

Cara Delevingne kondigde in juni aan dat ze een jaar samen was met Ashley Benson. Het 26-jarige model zou volgens The Sun eerder dit jaar in het huwelijksbootje gestapt zijn met Ashley. Een Elvis-imitator zou de ‘Suicide Squad’-actrice in de echt verbonden hebben in Las Vegas.

“Heel zeker van hun zaak”







Ook van de partij waren Charlize Theron, The Jonas Brothers en Sophie Turner. Volgens de eigenaar van de kapel waren de twee in de wolken. “Ze waren heel zeker van hun zaak en van hun liefde voor elkaar”, aldus Michael Kelly.

Vorige maand deden de geruchten al de ronde dat het koppel getrouwd zou zijn. Ze werden toen gespot met matchende ringen tijdens hun vakantie in het Franse Saint-Tropez.