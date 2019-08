Cafébaas trakteert werknemers op tattoo met spek en eieren

De ene baas wil het personeel in bedrijfskleding zien, de andere geeft medewerkers de mogelijkheid om het bedrijfslogo op hun huid te laten vereeuwigen. Medewerkers van het Nova Café in de Amerikaanse staat Montana hebben bijna allemaal bacon en eieren op hun lijf laten tatoeëren.

Het is niet verplicht, en toch hebben al 30 huidige en voormalige medewerkers een tatoeage van het café laten zetten. En, zoals het een goede baas betaamt, werd de inkt betaald.

Piratenvlag







Het is een uniek ontwerp, vertelt eigenaar Serena Rundberg aan ABC Fox. “We waren aan het werk in de keuken toen twee eieren en twee stukken bacon op een bord terecht kwamen. Precies in de vorm van een doodshoofd met twee botten in een kruis. We dachten: dit kan een toffe tattoo zijn!” Het ontwerp doet denken aan een ouderwetse piratenvlag.

Killer breakfast

Rundberg stapte naar een tattoo-artiest toe en liet een ontwerp maken. Een aantal medewerkers besloten het design op hun lijf te laten zetten. Inmiddels is het ontwerp ook het logo voor het café en prijkt het op T-shirts en stickers. Ook de slogan werd aangepast naar ‘killer breakfast’.

Niet alleen medewerkers en oud-medewerkers vinden het ontwerp leuk. Ook stamgasten kiezen voor het ontwerp op hun lijf. Meestal wel gewoon in de vorm van een tijdelijke tattoo.

Bron: Metro Nederland