Bjorg Lambrecht overleden na zware val in Ronde van Polen

Droevig nieuws uit de wielerwereld. Bjorg Lambrecht kwam vandaag in de derde etappe van de Ronde van Polen zwaar ten val en is overleden aan zijn verwondingen. Lambrecht werd 22 jaar.

De jonge wielrenner uit Gent kwam ongeveer halfweg de rit van 150 kilometer tussen Chorzow en Zabrze ten val tegen een betonnen rioolbuis. Hij werd vervolgens gereanimeerd en naar het ziekenhuis gevoerd. Om 19u werd het vreselijke nieuws bevestigd dat hij overleden is.

Deelneming







Lotto Soudal heeft intussen zijn deelneming betuigd op Twitter. “De grootst mogelijke tragedie die kon gebeuren, is voor familie, vrienden en teammaats gebeurd. Rest in peace Bjorg”, klinkt het.

Lambrecht was aan een stevige wielercarrière aan het timmeren. Dit voorjaar werd hij 5de in de Brabantse Pijl, 6de in de Amstel Gold Race en 4de in de Waalse Pijl. Vorig jaar werd hij 2de op het WK voor beloften.

Een van de 3 pijlers

Wielercommentator Michel Wuyts was erg aangedaan door het nieuws. Volgens hem was Lambrecht een opkomend talent van het kaliber Remco Evenepoel en Jasper Philipsen. “Dit verlies komt enorm zwaar aan. Dit slaat diepe wonden, zeker bij zijn ploeg Lotto-Soudal. Op zijn domein zou de ploeg helemaal op hem georiënteerd worden. Lambrecht was met Remco Evenepoel en Jasper Philipsen een van de 3 pijlers waarop ons wielrennen gebaseerd zou worden. Hij was een klimmerstype dat bijzonder explosief was en een goeie sprint had. Hij was een mondige jongen, bijdehands en de toekomst voor Lotto-Soudal”, vertelde hij aan Sporza.