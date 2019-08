Jessica Pegula (WTA 79) heeft het WTA-toernooi van Washington (hard/250.000 dollar) op haar naam geschreven. De 25-jarige Amerikaanse klopte zondag in de finale de 27-jarige Italiaanse Camila Giorgi (WTA 62) in tweemaal 6-2. De partij nam 1 uur en 1 minuut in beslag.

Pegula speelde eerder in haar loopbaan nog maar één finale, vorig jaar was ze runner-up in Quebec. Giorgi ging in haar zevende WTA-finale voor een derde titel. In 2015 won ze in Rosmalen, vorig jaar in Linz.

bron: Belga