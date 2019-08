Warme laatste dag van Dranouter wordt afgesloten door The Kooks

De laatste dag van festival Dranouter wordt afgesloten met de Britse band The Kooks. De organisatie kijkt terug op een geslaagde editie met zo’n 50.000 bezoekers over drie dagen. Met 27 graden Celsius overdag werd het een warme maar sfeervolle laatste festivaldag. De laatste optredens van zondag zijn nog volop bezig. Zondagmiddag gaven onder andere Ertebrekers, Jan Verstraeten en CC Smugglers het beste van zichzelf. Die laatste kwamen de plaats van The Eskies overnemen op de mainstage. Zij konden er niet bij zijn.

De laatste festivaldag werd nog feestelijker toen er een officieel huwelijk plaatsvond op de weide van Dranouter. De woordvoerster van het festival, Sofie Pauwels kreeg als verrassing een echte huwelijksceremonie cadeau. De burgemeester was aanwezig om het koppel te huwen voor de ogen van heel wat nieuwsgierige festivalgangers.

De organisatie blikt terug op een geslaagde editie zonder grote problemen. “Er zijn geen grote problemen geweest. Ook op de EHBO bleven ernstige gevallen uit”, aldus woordvoerster Sofie Pauwels.

Vanavond genieten de festivalgangers nog van Zwangere Guy in de Clubstage en de absolute headliner The Kooks op de Mainstage. Het feest gaat daarna verder met DJ Bob. Om 3 uur wordt het festivalterrein afgesloten. De 46ste editie van Festival Dranouter zal plaatsvinden op 7-8-9 augustus 2020.

bron:Â Belga