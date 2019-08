Schietpartijen VS – “Massaschietpartijen moeten stoppen”, zegt Trump

De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat er wellicht meer gedaan moet worden om massaschietpartijen in de Verenigde Staten te voorkomen. “Dit is nu al meerdere jaren aan de gang… we moeten het doen stoppen”, verklaarde Trump, de dag nadat bij twee schietpartijen in totaal 29 mensen omkwamen, aan journalisten in New Jersey. Hij zei ook dat er in de VS geen plaats is voor haat en uitte zijn medeleven aan de inwoners van El Paso en Dayton. “We hebben al veel gedaan maar misschien moet er nog meer gedaan worden”, vervolgde de president, eraan toevoegend dat ook psychische aandoeningen een rol spelen. “Dit zijn mensen die heel erg geestelijk ziek zijn”, luidde het.

Nog volgens Trump zal hij maandag een aankondiging doen over de problematiek. Eerdere twitterde de president al dat alle vlaggen aan federale gebouwen en aan het Witte Huis halfstok zullen hangen.

bron:Â Belga