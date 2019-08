Romain Febvre wint eerste reeks GP van België, Jeremy Van Horebeek zesde

De Fransman Romain Febvre (Yamaha) heeft vandaag de eerste reeks van de MXGP-klasse in de Grote Prijs motorcross van België, de veertiende WK-manche, op zijn naam geschreven. Op het circuit in Lommel hield Febvre WK-leider Tim Gajser (Honda) af voor de zege. De Sloveen werd tweede op ruim zes seconden. De Nederlander Glenn Coldenhoff (KTM) werd derde. Jeremy Van Horebeek (Honda) was de eerste Belg op de zesde plaats. Kevin Strijbos (Yamaha) werd 13e, Jeffrey Dewulf (KTM) 16e en Cedric Grobben (KTM) 22e. Clément Desalle (Kawasaki), de Nederlandse regerende wereldkampioen Jeffrey Herlings (KTM) en de Italiaan Antonio Cairoli (KTM) zijn out met blessures.

In de MX2-categorie ging de zege in de eerste reeks andermaal naar de Spaanse WK-leider Jorge Prado (KTM). Hij haalde het voor Jago Geerts (Yamaha) en de Brit Adam Sterry (Kawasaki). Cyril Genot (Husqvarna) eindigde op de elfde stek. Later op de dag komen de motorcrossers in actie in de tweede reeks.







bron: Belga