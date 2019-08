“Komende periode cruciaal, ik wacht op seintje van De Wever”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft nog niets gehoord van de Vlaamse formateur en N-VA-voorzitter Bart De Wever. Dat heeft hij vanmiddag gezegd aan VTM NIEUWS. “Ik wacht nog steeds op een seintje van De Wever of de wil van de kiezer al dan niet gerespecteerd wordt. De komende periode is cruciaal en dit hoeft eigenlijk niet zo lang te duren.” Dat het opvallend stil blijft rond de Vlaamse formatiegesprekken betekent volgens Van Grieken dat De Wever ofwel “alles uit de kast probeert te halen om Vlaams Belang aan boord te houden” of dat “het tussen De Wever en de andere partijen moeilijk blijkt om tot een akkoord te komen”. De Wever heeft volgens Van Grieken evenwel niet in zijn kaarten laten kijken.

“De gesprekken met Bart De Wever zijn steeds in een zeer constructieve sfeer verlopen, en ik hoop niet dat hij de voorbije tijd een toneeltje gespeeld heeft”, aldus Van Grieken. “Wij hebben ons altijd constructief opgesteld om ons programma te kunnen omzetten naar een regeerakkoord.”







bron: Belga