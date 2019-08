Jupiler Pro League – “Mignolet legt maandag medische tests af bij Club Brugge”

Rode Duivel Simon Mignolet legt maandag medische tests af bij Club Brugge, waar er voor hem een contract voor vijf seizoenen klaarligt. Dat schrijft Het Nieuwsblad zondagavond. Het gerucht dat vicekampioen Club gepolst zou hebben naar Mignolet deed de voorbije dagen al de ronde, en dat gerucht blijkt nu niet zomaar uit de lucht gegrepen. De Limburger zat zondag nog op de bank van Liverpool tijdens de verloren Community Shield tegen Manchester City, maar reisde nadien naar België af om maandag medische testen af te leggen in Brugge. Dat weet Het Nieuwsblad.

Club Brugge is al sinds het vertrek van Mathew Ryan in 2015 op zoek naar een doelman die constant is en op hoog niveau keept. Die lijkt het nu wel gevonden te hebben. Mignolet, 31 intussen, ruilde in 2010 Sint-Truiden voor Sunderland en verkaste drie jaar later naar Liverpool.

bron: Belga