Jupiler Pro League – Antwerp eet na Eupen nu ook Waasland-Beveren op

Antwerp heeft zondag op de tweede speeldag van de Jupiler Pro League met 4-1 gewonnen van Waasland-Beveren. Op de openingsspeeldag gingen de mannen van Laszlo Bölöni al met 1-4 winnen op Eupen.

Al na minder dan drie minuten werd duidelijk dat The Great Old op het elan van vorige week in Eupen zou doorgaan. Hairemans bracht met buitenkant voet mooi voor doel, Mbokani (3.) stond meteen op scherp en prikte de 1-0 tegen de netten. Antwerp bleef ook daarna gevaarlijk via onder meer Haroun en opnieuw Mbokani, maar de 2-0 kwam er na een handsbal van Vukotic. De bal ging op de stip, Lior Rafaelov miste niet. Net voor de pauze maakte Matthias Verreth (42.) in de nasleep van een hoekschop de aansluitingstreffer voor Waasland-Beveren.

Ook in de tweede helft werd al heel snel gescoord. Met een verrassend en subtiel balletje bediende Mbokani collega Aurélio Buta (50.) voor de 3-1. Antwerp rustte niet op zijn lauweren en bleef doorduwen. Toen Mbokani (68.) in de zestien een duel met Moren winnend kon afsluiten, hoefde hij de 4-1 alleen nog in doel te duwen, en zo geschiedde. Mbokani zit nu al aan vier treffers in deze competitie.

Voor de leidersplaats volstaan de twee mooie zeges van Antwerp niet, want Club Brugge heeft een nog beter doelsaldo (+8). Voor de tweede plaats is de +6 van Antwerp wel voldoende, Standard is derde.

bron: Belga