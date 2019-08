Brexit – Brexit-minister vraagt EU om akkoord te heronderhandelen

Stephen Barclay, de Britse minister voor de brexit, heeft de Europese Unie zondag opgeroepen om haar aanpak te veranderen en het akkoord voor de brexit te heronderhandelen. De “politieke realiteiten zijn veranderd” sinds de Europese verkiezingen in mei. Dat schrijft hij in een opiniestuk in de Britse Mail on Sunday, met als titel “You don’t have a mandate now, Monsieur Barnier. Go back to your EU masters”, vertaald als “Je hebt nu geen mandaat, meneer Barnier (hoofdonderhandelaar van de EU voor de brexit). Ga terug naar jouw EU-meesters”. “Sinds het laatste mandaat was goedgekeurd, is 61 procent van de Europarlementariërs van alle EU-landen veranderd”, stelt Barclay. Hij stelt dat deze “fundamentele shift” in de macht in Brussel een reden is voor een nieuwe aanpak van de brexit. Volgens de Britse minister moet de EU daarom onderhandelaar Michel Barnier toelaten de deal te veranderen.

Brussel weigerde steeds om grote veranderingen uit te voeren aan het akkoord dat met voormalig premier Theresa May is onderhandeld, hoewel de Britse parlementsleden het akkoord meermaals hebben verworpen. Boris Johnson, de opvolger van May, benadrukt dat Groot-Brittannië op 31 oktober uit de EU stapt, zelfs zonder akkoord. Johnson is zelf een uitgesproken tegenstander van het akkoord dat May met de EU beklonken heeft.

Zo’n harde brexit zal de economie en andere aspecten van het Britse leven hard treffen, met name scholen, zo blijkt uit een rapport in The Guardian op zaterdag. De Britse krant citeerde uit een vertrouwelijk stuk van het ministerie van Onderwijs. De gevolgen van een “no deal” gaan van besparingen in de maaltijden op school, tot de afgelastingen van lessen en zelfs de tijdelijke sluiting van sommige scholen in grensgebieden, aldus de krant.

Bron: Belga