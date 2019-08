Absolutely Free Festival lokt meer dan 7.500 bezoekers

Het Absolutely Free Festival (AFF) heeft dit weekend meer dan 7.500 bezoekers naar de voormalige mijnsite C-mine in Genk gelokt. Bezoekers kregen gratis toegang tot het tweedaagse festival in ruil voor minstens drie lege batterijen. Bezoekers moesten op AFF geen toegangsgeld betalen, maar de organisatie vraagt steeds om drie gebruikte batterijen mee te brengen. Die batterijen worden door partner Bebat gerecycleerd. De organisatie hoopte dit jaar 1.200 kilo lege batterijen op te halen: 100 kilo voor elk van de 12 jaar dat het festival op de huidige locatie bestaat.

Bezoekers die geen lege batterijen meebrachten, betaalden een kleine bijdrage van 3 euro om het Absolutely Free Forest te ondersteunen, een bos dat elk jaar blijft groeien. Zo kon het festival al zo’n 15.000 euro aan Natuurpunt schenken om het bos tussen Genk en Smeermaas te beheren.

Het Absolutely Free Festival mikte met haar 35 acts op nog te ontdekken talent uit binnen- en buitenland. Op vrijdag kwam vooral elektronische muziek aan bod met onder meer Byron The Aquarius, San Soda en Joy Orbison, terwijl liefhebbers van gitaren op zaterdag aan hun trekken kwamen met onder anderen The Mauskovic Dance Band, Let’s Eat Grandma en John Parish.

Een van de blikvangers van de twaalfde editie was nAFFt, een project waarbij kwetsbare jongeren in de werking van het festival werden betrokken. Zo werden er jongeren vanuit Bethanie, een voorziening voor jongeren met gedrags -of emotionele moeilijkheden, ingeschakeld om de vrijwilligerscatering te verzorgen. Bovendien hebben enkele jonge vluchtelingen op het festival als steward gewerkt.

Daarnaast was er de act “AFFe Bars x WZA”, een project waarbij jonge Genkse rappers samen met de Limburgse band WZA een exclusieve show verzorgden. nAFFt is een doorlopend project, waarmee AFF het hele jaar door jongeren wil blijven helpen en stimuleren.

