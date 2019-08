GAMES. Festo!: gastronomisch bordspel dat smaakt naar meer

Arve D. Fühler en het Turnhoutse Game Brewer schotelen met ‘Festo!’ een bordspel voor waar je je tanden in wil zetten. Eén ding is zeker: na dit spel heb je razende honger.

‘Festo!’ bevat alle ingrediënten om 2 tot 5 spelers een onvergetelijke ervaring te bieden. Het kleurrijke artwork werkt uitnodigend en is een leuke afwisseling met de donkere boardgames die het spellenlandschap domineren.

Spelregels







Tijdens dit spel kruip je in de huid van een chef-kok, die een vierdaags eetfestijn moet bereiden en zo de titel van meesterchef wil veroveren.

Iedere dag mogen alle koks samen met hun helpers gerechten maken om punten te verzamelen. Wie aan het einde van de 4de dag de meeste punten heeft, is de winnaar.

Om lekker te kunnen koken zijn uiteraard ingrediënten en recepten nodig. Voor ingrediënten kan je terecht bij de vele marktkramers, elk met hun eigen unieke ingrediënt te koop. Zo moet je de trol opzoeken voor een stukje mals vlees of ontdek je dat de magiër een echte tovenaar is met zout en paddenstoelen. Voor de recepten kan je kiezen uit 6 verschillende gangen. Een aperitief vraagt minder ingrediënten, maar zal ook minder punten opleveren dan een complex hoofdgerecht.

Het spel bestaat uit 4 spelrondes (dagen) met telkens 4 fases:

Fase 1: Goed begonnen is half gewonnen

Tijdens de voorbereidingsfase vullen de marktkramers de voorraad van hun winkels aan met hun unieke ingrediënt. Vervolgens worden de nieuwe recepten onthuld op het rechtse luik van het speelveld.

Fase 2: Shop till you drop

De winkelfase is opgedeeld in een voor- en namiddag. Sommige winkels zijn in de voormiddag nog niet geopend. Misschien heeft de elf gisteren wat te veel vlierbessensap gedronken en heeft ze nog last van een serieuze kater deze ochtend?

De spelers mogen om de beurt hun helpers verdelen over de beschikbare winkels. Daarna wordt bekendgemaakt welke winkels er in de namiddag openen of sluiten. Tot slot moet iedere speler al zijn resterende hulpkoks verdelen over de winkels.

Fase 3: Ready, set, action

Bij de actiefase bepaal je wie met welke ingrediënten gaat lopen. Werk het spelbord van links naar rechts af totdat alle helpers – al dan niet met lege handen – naar hun keuken zijn teruggekeerd. Is alles uitverkocht? Pech gehad, morgen meer geluk!

Fase 4: Koken maar

Zwoeg en zweet boven dampende potten en hete ovens, want met de kookfase is het moment aangebroken om je ingrediënten om te vormen tot maaltijden. Bezorg je gasten een culinair hoogtepunt dat ze nooit meer zullen vergeten!

Ons verdict

Een spel om vingers en duimen bij af te likken! ‘Festo!’ roept hetzelfde gelukzalige gevoel op als je lievelingsmaaltijd. Ruil die strakke jeans maar in voor een joggingbroek of zet op z’n minst die broekknop open, want je gaat heerlijk voldaan van tafel.

De spelregels lijken bij een eerste keer uitproberen relatief complex, maar zijn eigenlijk zeer licht verteerbaar. Als je het spel volgende keer uit de kast haalt, kan je meteen van start gaan. De strategische beslissingen die je moet maken houden de spelervaring keer op keer spannend. Houd de keukens van je tegenstanders goed in de gaten, want misschien kaapt iemand dat geurige gebraad voor je neus weg.

‘Festo!’ is verkrijgbaar bij GameBrewer of in een spellenzaak.

Rufus Verswijvel