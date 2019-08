Dit is wat baby’s het meest aan het lachen brengt

Waarom lachen onze kleine oogappels, en wat doet hen het meest schateren? Een Britse wetenschapper van de Goldsmiths University in Londen is al zestien jaar aan het zoeken naar antwoorden op die (levens)vragen, en heeft die nu eindelijk gevonden.

Caspar Addyman is een ontwikkelingspsycholoog met blauwgeverfd haar. De man heeft er zijn levensmissie van gemaakt om te achterhalen wat baby’s aan het lachen brengt en waarom ze zoveel lol hebben.







Om die vragen voor eens en altijd te beantwoorden stelde de wetenschapper een enquête op die hij publiceerde op de website babylaughter.net. Duizenden ouders uit 62 landen vulden de vragenlijsten in. Honderden andere ouders stuurden verslagen over hun baby’s in, al dan niet vergezeld van schattig beeldmateriaal.

Verder observeerde Addyman in het InfantLab van Goldsmiths interacties tussen ouders en kinderen. Tegenwoordig kan hij baby’s en hun ouders in hun thuisomgeving observeren via video-verbindingen.

De top vijf

Het resultaat? Kietelen werkt het best op de babylachspieren. Kietelen kreeg meer stemmen dan de vier volgende antwoorden samen: het spelletje kiekeboe, grappige geluiden maken, gekke bekken trekken en ten slotte het lachen van anderen.

Genieten van kietelen zit in onze genen, stelt Addyman. Het plezier aan kietelen heeft een sterke sociale component. Darwin schreef in 1872 al dat een baby die plotseling gekieteld wordt door een wildvreemde het zal uitschreeuwen van angst, terwijl diezelfde handeling uitgevoerd door bekenden net zal resulteren in een lachsalvo.

Liefde, aandacht en bevestiging

Uit de bevraging blijkt dat het spelletje kiekeboe wereldwijd succes heeft bij kinderen tot een jaar of twee. Het geheim zit hem in de timing: hoe onvoorspelbaarder het ritme waarbij het gezicht van de ouder achter diens handen verdwijnt en weer tevoorschijn komt, hoe smakelijker de lach. Bij baby’s jonger dan vier maanden is het hoofd van mama of papa zien al voldoende om in lachen uit te barsten.

Maar waarom lachen baby’s tijdens een spelletje als kiekeboe? Addyman verklaart alles met drie kernfactoren: liefde, aandacht en bevestiging. “De baby realiseert zich dat het de volledige en totale aandacht heeft van een ander mens, een volwassene. Hij lacht samen met een ander en dit sociale aspect van lachen is enorm belangrijk”, klinkt het.