Op piekmoment 720 kilometer file in Frankrijk

Op het drukste moment van de dag, even na 12 uur, stond er in Frankrijk 720 kilomter file. Dat meldt mobiliteitsorganisatie VAB. Het is een “zwarte” dag voor het vakantieverkeer op de Franse wegen. Volgens VAB is deze zaterdag wellicht de drukste van de hele zomervakantie. Op het piekmoment stond er 720 kilometer file op de Franse wegen. Dat is ‘maar’ 20 kilometer meer dan de piek van 4 augustus vorig jaar, maar dat komt volgens VAB vooral omdat het terugkerende verkeer voorlopig beperkt is gebleven.

Zeker op de routes naar het zuiden blijft het lang aanschuiven. Wie via Luxemburg en Lyon naar de Spaanse grens wil rijden, moet bijvoorbeeld 4 uur 30 minuten extra rekenen. Alleen al op het stuk tussen Lyon en Orange is het meer dan 2 uur extra aanschuiven.







Ook in Duitsland is het bumperkleven op een aantal assen naar het zuiden. Zo moeten automobilisten op de as Würzburg-München-Salzburg (Oostenrijk) 1 uur 45 minuten extra rekenen en ook tussen Frankfurt, Wülsburg en Ulm is het meer dan een uur aanschuiven. In Oostenrijk is het vooral aanschuiven tussen Salzburg en Villach. Daar moeten automobilisten 2 uur extra rekenen.

Aan de Zwitserse Gotthardtunnel blijft de aanschuiftijd in zuidelijke richting beperkt tot 35 minuten, maar in noordelijke richting loopt de wachttijd op tot bijna anderhalf uur.

Op de Franse wegen blijft de hinder voor de terugkeer voorlopig beperkt. Enkel op de as tussen de Spaanse grens, Bordeaux, Parijs en Lille is het meer dan een uur extra aanschuiven.

bron: Belga