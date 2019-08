“Meer door IS geïnspireerde aanslagen op mogelijk onverwachte plaatsen”

De huidige afname in complexe internationale aanslagen zal volgens de VN niet lang meer duren, mogelijk niet tot het einde van 2019. In tussentijd zullen meer door IS geïnspireerde aanslagen plaatsvinden, op mogelijk onverwachte plaatsen. Dat staat in een rapport van het “Analytical Support and Sanctions Monitoring Team” aan de VN-Veiligheidsraad. Dat rapport geeft een overzicht van de dreiging van islamitische extremistische bewegingen. Het rapport meldt dat terreurorganisatie IS momenteel afhankelijk is van aanslagen die door de groep zijn geïnspireerd. “De lidstaten oordelen dat de groep geen genoegen zal nemen met te vertrouwen op zijn mediaprofiel en propaganda om aanslagen te genereren, want zulke aanslagen worden vaak verstoord en hebben gewoonlijk een lage impact als ze toch slagen”, klinkt het in het rapport. “IS zal opnieuw investeren in de capaciteit om complexe internationale aanslagen te leiden en mogelijk te maken, zodra het daarvoor de veilige tijd en ruimte heeft. De huidige afname van zulke aanslagen zal daardoor waarschijnlijk niet lang duren, mogelijk niet eens tot het einde van 2019. Intussen zullen meer door IS geïnspireerde aanslagen zich voordoen, mogelijk op onverwachte plaatsen.”

De terreurorganisatie ontbreekt het aan financiële middelen om operaties uit te voeren en zoekt daarvoor manieren om geld binnen te halen, luidt het nog. IS heeft naar schatting tussen 50 miljoen dollar en 300 miljoen dollar, resten van de inkomsten van het kalifaat.







De auteurs van het rapport stellen dat nog tot 30.000 buitenlandse IS-strijders die naar het zogenoemde kalifaat zijn gereisd, in leven kunnen zijn. Hun toekomstperspectieven zullen van internationaal belang zijn voor de nabije toekomst, klinkt het. “Sommigen kunnen zich bij Al-Qaida aansluiten of andere terreurmerken die kunnen opkomen. Sommigen zullen leiders of ‘radicalizers’ worden, ook in gevangenissen als ze succesvol worden vervolgd in lidstaten die niet in staat zijn deze uitdaging te beheren binnen hun strafsysteem”, aldus het rapport.

Zowat 5.000 tot 6.000 buitenlandse strijders in Irak en Syrië kwamen uit Europa. Van hen sloot 75 procent zich aan bij IS, luidt het nog. Van die strijders sneuvelde 30 tot 40 procent, zit 10 tot 15 procent vast in de regio, is 10 tot 15 procent elders heen en is 30 tot 40 procent teruggekeerd naar Europa.

Het rapport is volgens de Britse krant The Guardian gebaseerd op informatie van de inlichtingenagentschappen van de VN-lidstaten. Hoewel het geografische kalifaat van IS niet langer bestaat, zijn de lidstaten het ook eens dat de onderliggende factoren die tot de opmars van IS hebben geleid, nog steeds bestaan. Dat suggereert dat de bedreiging van IS en Al-Qaida, en andere groepen, waarschijnlijk niet verder zal afnemen, klinkt het.

Specifiek voor Europa wijst het rapport op de radicalisering van criminelen in gevangenissen. Dat “blijft een kritieke bezorgdheid in Europa, waar gevangenissen een plaats leveren voor gedetineerden getroffen door armoede, marginalisering, frustratie, laag zelfbeeld en geweld om te worden beïnvloed door radicale ideologieën”, klinkt het. “Daarbij komt dat sommigen van de eerste golf teruggekeerden van het ‘kalifaat’ naar verwachting het komende jaar worden vrijgelaten.”

bron: Belga