Favoriet Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step) heeft vandaag al snel opgegeven in de 39e editie van de Clasica San Sebastian (Spa/WorldTour), de wedstrijd die hij vorig jaar nog won. Alaphilippe stapte met amper negentig kilometer in de benen in de volgwagen. Een reden voor de opgave is momenteel nog niet bekend.

Bron: Belga