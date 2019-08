VIDEO. Man op strand vindt zijn telefoon niet, maar die ligt op de meest onverwachte plek…

Nooit fijn om je smartphone kwijt te spelen, maar bij deze man leverde dat wel een héél grappig zicht op.

Op de beelden is te zien hoe een oudere man net een stevig dutje heeft gedaan op het strand van Koboeleti in Georgië. Tot zijn verbazing is zijn telefoon verdwenen, hoewel hij er zeker van was dat die bij hem in de buurt lag.

Lachende omstaanders







Enkele omstaanders weten wel beter en filmen al lachend het geestige tafereel. De man zal blij geweest zijn dat de zoektocht eindelijk achter de rug was…