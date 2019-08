Verzekeringen voor huisdieren zijn steeds populairder

Steeds vaker sluiten baasjes een verzekering af voor hun huisdier. Vooral verzekeringen voor honden zijn populair.

Uit een onderzoek van de Nederlandse verzekeraar Reaal Dier & Zorgt nemen de meeste baasjes een verzekering voor hun hond, met name puppies die jonger zijn dan twaalf maanden. Katten worden ook niet vergeten, een op de vijf verzekeringen is voor de poezebeesten.

De stijging is te danken aan een maatschappelijke trend, klinkt het bij de verzekeraar. “Honden en katten worden steeds meer als volwaardig lid van het gezin gezien. Hoge medische kosten spelen mee in de overweging om een verzekering voor een huisdier af te sluiten, want een dierenartsnota van 1.000 euro is echt geen uitzondering meer. Denk aan MRI-scans, transplantaties, oncologische behandelingen en orthopedie.”