“Rechtse coalitie met N-VA en Open Vld kan echt niet”

Net als stadsgenoot Bruno Tobback, kant ook Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) zich vierkant tegen de toetreding van sp.a tot een Bourgondische coalitie met N-VA en Open Vld. “Ik zie niet in hoe we als partij in een dergelijke coalitie een belangrijke rol zouden kunnen spelen en ons programma realiseren”, aldus Ridouani. “Ik herhaal dat ik voorstander ben van een progressief Vlaams beleid dat opnieuw meer investeert in voorzieningen zoals onderwijs, welzijn en zorg. Ik wil daarenboven een overheid die maximaal inzet op verbondenheid en samenhorigheid en niet mensen tegen mekaar opzet. Ik zie niet in hoe we met dergelijke uitgangspunten een coalitie zouden kunnen vormen met N-VA en Open Vld”, aldus Ridouani.

Wat N-VA betreft, wijst Ridouani op het feit dat deze partij zoals in het verleden verder wil besparen op voorzieningen. “Het is bovendien een partij die continu mensen tegen mekaar opzet en nog steeds met Vlaams Belang onderhandelt over de Vlaamse regeringsvorming. Ook Open Vld wil minder overheid. Ik heb op zich echter minder principiële bezwaren tegen een samengaan met Open Vld dan met N-VA, maar toetreding tot een rechtse coalitie met zowel N-VA als Open Vld kan echt niet”, aldus Ridouani.







bron: Belga