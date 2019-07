Politie betrapt 61 drugsdealers en 460 gebruikers over twee Tomorrowland-weekends

Op de twee weekends van het festival Tomorrowland zijn in totaal 61 drugsdealers gevat, melden de federale politie en het Antwerpse parket vandaag. In totaal werden 460 festivalgangers betrapt met gebruikershoeveelheden drugs. Tijdens het eerste weekend van Tomorrowland liepen 24 drugsdealers en 291 gebruikers tegen de lamp. Vandaag communiceerden de federale politie Antwerpen en het parket Antwerpen de totaalcijfers. Het drugsondersteuningsteam van de Antwerpse politie vatte in totaal 61 dealers. Onder hen kregen 55 een dagvaarding voor themazittingen op 11 oktober, 15 november of 13 december. Zes dealers werden gearresteerd en voor de onderzoeksrechter geleid. Opvallend is het grote aantal Britten in het tweede weekend: maar liefst 20 van de 37 dealers die in het tweede weekend tegen de lamp liepen hebben de Britse nationaliteit.

In totaal gaat het om 26 Britten, 17 Nederlanders, 7 Italianen, 5 Belgen, 2 Amerikanen, een Australiër, een Pool, een Spanjaard en een Duitser. De politie legde beslag op 2.510 xtc-pillen, 638 neppillen, 427 gram cocaïne, 115 gram neppoeder, 848 gram MDMA, 25 gram cannabis, 46 gram hasj, 411 gram ketamine, 57 mililiter GHB, 135 speedpillen en 50 dosissen LSD. Er werd een som van 53.595 euro verzameld. De drugscijfers liggen in lijn met de twee vorige Tomorrowland-edities.







bron: Belga