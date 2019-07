Noord-Korea lanceert twee ballistische raketten

Noord-Korea heeft woensdag twee ballistische raketten gelanceerd van op een site aan de oostkust van het land. Dat bericht het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap. Eerder was er sprake van “verschillende niet geïdentificeerde projectielen”. De eerste raket werd om 5.06 uur lokale tijd afgevuurd en de tweede om 5.27 uur, nabij de kuststad Wonsan, stellen militaire bronnen in Zuid-Korea. Ze vlogen zo’n 250 kilometer en bereikten een hoogte van 30 kilometer. Ze kwamen terecht in de Japanse zee. Zuid-Korea verwacht nog meer aanvallen.

De Japanse minister van Defensie Takeshi Iwaya noemde de lancering “zeer betreurenswaardig”. “Als het om ballistische raketten gaat, is het een schending van de resoluties van de VN”, klonk het nog.

Enkele dagen geleden lanceerde Noord-Korea nog twee korteafstandsraketten als een “ernstige waarschuwing” voor Zuid-Korea.

De lancering komt ongeveer een maand na de ontmoeting van Trump en de Noord-Koreaanse leider aan de Koreaanse grens. Beide leiders kwamen toen overeen om de nucleaire onderhandelingen weer herop te starten.

bron: Belga