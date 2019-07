Nooit eerder zoveel starters als in eerste jaarhelft

Nooit eerder begonnen zoveel Vlamingen met een eigen zaak als in de eerste jaarhelft van 2019. Meer bepaald werden er 31.275 nieuwe ondernemingen opgericht, 3.022 of ruim 10 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat zegt Unizo, op basis van de cijfers van Graydon. Nog niet alle cijfers zijn verwerkt, naar schatting komen er nog 400 starters bij. Ook 2008 was al een recordjaar. Als de trend van de eerste maanden zich doorzet, wordt ook 2019 een recordjaar voor het aantal starters in Vlaanderen. Van de 31.275 nieuwe bedrijven in de eerste zes maanden zijn 20.037 (64,1 procent) een eenmanszaak en 11.238 (35,9 procent) een vennootschap. Zo’n 3.362 starters kozen voor één van de nieuwe vennootschapsvormen, waaronder de besloten vennootschap.

De stijging van het aantal starters tekent zich af in alle Vlaamse provincies. Ten opzichte van de eerste jaarhelft van 2018 is de stijging het grootst in Vlaams-Brabant (+20,2 procent). Daarna volgen Oost-Vlaanderen (+10,1 procent), Limburg (+9,7 procent) en Antwerpen (+8,8 procent). Die provincie staat aan de leiding in absolute cijfers: met 9.076 nieuwe bedrijven werd 29 procent of bijna één op de drie van alle nieuwe eenmanszaken en vennootschappen in de eerste jaarhelft in Antwerpen opgericht. In West-Vlaanderen was de groei van het aantal starters het kleinst (+6,6 procent).







“Ondernemen is weer hip”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo. Als verklaring voor de groeicijfers verwijst hij naar het verbeterd imago van ondernemers, maar ook naar de maatregelen die de regering heeft genomen, “zoals de verlaging van de vennootschapsbelasting, de goedkopere eerste aanwervingen en financiële ondersteuningsmaatregelen zoals de Winwinlening en de Tax Shelter voor startende ondernemingen.”

bron: Belga