“Nieuw overleg in september”, zegt Peking

De Verenigde Staten en China gaan in september opnieuw handelsoverleg voeren. Dat meldde het Chinese ministerie van Handel, nadat de gesprekken tussen beide economische grootmachten in Shanghai eerder vandaag abrupt werden beëindigd. Volgens Peking zal het overleg in september in de VS plaatsvinden.

In Shanghai sprak een Amerikaanse delegatie met minister van Financiën Steven Mnuchin en handelsgezant Robert Lighthizer met onder meer de Chinese vicepremier Liu He over de uitvoer van landbouwproducten naar China. Peking gaf aan dat de onderhandelingen “open, intensief en constructief” zijn verlopen.







Het overleg eindigde nochtans iets sneller dan officieel was gepland. De Amerikaanse president Donald Trump kwam dinsdag nog met felle kritiek op de opstelling van China in het handelsoverleg met de VS. Hij klaagde onder meer dat China zou blijven weigeren om bepaalde Amerikaanse landbouwproducten te kopen. Eerder zei hij al dat een handelsdeal tussen Washington en Peking nog wel even op zich kan laten wachten.

bron: Belga