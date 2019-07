Lichaam Indiase magnaat van koffiehuisketen gevonden

Het lichaam van de eigenaar van de grootste koffieketen van India is teruggevonden in een rivier in Zuid-India, 36 uur nadat hij als vermist was opgegeven. Dat heeft de politie meegedeeld. V.G. Siddhartha was onderweg naar Mangaluru toen hij onverwachts zijn chauffeur opriep om even te stoppen zodat hij een wandeling kon maken. De man is echter nooit teruggekeerd. De chauffeur heeft daarop de politie verwittigd, die meteen een onderzoek is gestart.

Woensdag werd het lichaam van de koffietycoon uiteindelijk teruggevonden. Er circuleerde een brief, waarin hij kennelijk afscheid neemt. De politie onderzoekt of het om een wanhoopsdaad ging.







V.G. Siddhartha was de eigenaar van Coffee Day Enterprises, die ongeveer 1.700 koffiehuizen telt. De Siddhartha-familie bezit bijna 12.000 hectare aan plantages en haar Amalgamated Bean Company (ABC) is India’s grootste exporteur van ongebrande koffie.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

bron: Belga