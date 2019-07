Koen Naert en Bashir Abdi haken definitief af voor het WK atletiek

Koen Naert en Bashir Abdi zeggen af voor het WK atletiek in Doha. Beiden bevestigden hun forfait aan Belga. Met Europees marathonkampioen Naert en Belgisch marathonrecordhouder Bashir Abdi, op het EK atletiek vorig jaar nog goed voor zilver op de 10.000 meter, moet België zonder twee van zijn uithangborden naar het WK. Zowel Naert als Abdi hadden eerder al laten uitschijnen dat ze vermoedelijk een grote stadsmarathon verkozen boven het WK, waar er om middernacht en bij een loden hitte moet worden gelopen. Ondertussen is hun keuze definitief. Voor welke marathon ze precies kiezen in het najaar, is nog niet bekend. Naert start aanstaande zaterdag op het BK 10km in Lokeren.

Abdi overwoog even om op het WK de 10.000 meter te lopen, maar dat plan gaat niet door. “Na de London Marathon (waar hij het BR verbeterde) heb ik heel lang rust genomen. Het was mijn laatste kans om uit te rusten voor de Olympische Spelen”, vertelt Abdi. “Om nu nog aan een pisteseizoen te beginnen ben ik te laat aan mijn voorbereiding begonnen. Ik loop in oktober opnieuw een marathon, ofwel in Amsterdam ofwel in Chicago.” Om zich goed te kunnen voorbereiden had Abdi graag al veel eerder geweten waar hij aan toe was. “Mijn management is mijn geduld aan het testen”, besluit hij.







bron: Belga