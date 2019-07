Israël gaat 700 woningen voor Palestijnen en 6.000 voor kolonisten bouwen op West Bank

De Israëlische regering heeft unaniem de bouw goedgekeurd van 700 woningen voor Palestijnen en 6.000 voor Israëli’s in de zone C van de Westelijke Jordaanoever. Dat heeft een woordvoerder van de regering gezegd.

Het is opmerkelijk dat Israël ook woningen voor Palestijnen goedkeurt in dit gebied dat onder haar volledige controle staat. Volgens Israëlische media gebeurt dit met opzet kort voor het bezoek van Jared Kushner, de schoonzoon en Midden Oosten-adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump.

De Palestijnen verwerpen het vredesplan van de Amerikanen voor het Midden Oosten, omdat dit gefocust is op economische kwesties, terwijl zij vinden dat de politieke problemen eerst moeten worden opgelost.







Trump heeft een grote ommekeer in het Amerikaanse beleid ten overstaan van de Israëlisch-Palestijnse kwestie tot stand gebracht door onder andere de Amerikaanse ambassade te verhuizen naar Jeruzalem en de hulp aan de Palestijnen terug te schroeven.

Israël heeft de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook, een deel van de Golanhoogten, en Oost-Jeruzalem veroverd door de Zesdaagse Oorlog van 1976. Meer dan 600.000 Israëlische kolonisten zijn daarna neergestreken op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Maar de Palestijnen claimen die gebieden en de Gazastrook voor hun eigen staat, en Oost-Jeruzalem moet daar de hoofdstad van worden.

Bron: Belga