Duitse klimaatmaatregelen mogen Duitser niet hard raken in portefeuille

De Duitse vicekanselier Olaf Scholz belooft rekening te zullen houden met de financiële moeilijkheden bij de gemiddelde Duitser, bij het pakket maatregelen dat Duitsland zal beslissen om de klimaatverandering tegen te gaan. Scholz erkent dat sommige zaken duurder zouden worden, maar stelt dat de implementatie eerlijk moet zijn. “We zullen garanderen dat zij die weinig geld hebben en hun levenswijze niet van de ene dag op de andere kunnnen veranderen, niet worden opgelicht”, aldus Scholz. “We willen dat reguleren met een klimaatpremie voor burgers, die is voorzien als deel van een overkoepelende oplossing.” Scholz herhaalde ook oproepen om de btw op treintickets te verlagen. Ook is hij optimistisch over Europese regelgeving voor de luchtvaartuitstoot, met uitzondering van een belasting op vliegtuigbrandstof.

Het klimaatkabinet van de Duitse bondskanselier Angela Merkel is van plan op 20 september een pakket maatregelen voor te stellen, bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen sneller in te perken. Onder de voorstellen zijn subsidies, nieuwe doelen voor uitstoot en hogere kosten voor de CO2-uitstoot van vervoer en verwarming. De prijzen van diesel, benzine, stookolie en aardgas zouden kunnen stijgen via een belasting of de handel in certificaten.







Merkel gaf toe dat Duitsland waarschijnlijk niet de doelstellingen zal halen voor de inperking van de uitstoot in 2020. Volgens de bondskanselier is een taks op de uitstoot van broeikasgassen de meest efficiënte manier om de doelstelling van 2030 te halen: 55 procent minder broeikasgassen dan in 1990.

Bron: Belga