Cercle Brugge versterkt selectie met Corentin Fiore

Cercle Brugge heeft Corentin Fiore aangetrokken, een 24-jarige Belg met Italiaanse roots. De linksachter ondertekende bij de Vereniging een contract voor een seizoen, met optie op een tweede. Fiore is een jeugdproduct van Standard. Hij debuteerde er in 2014 in de A-ploeg en speelde in totaal 50 wedstrijden voor de Rouches. Begin 2018 verhuisde hij naar Serie B-club Palermo. Na een uitleenbeurt aan Imolese in de Serie C was Fiore sinds kort een vrije speler.

“We zijn blij Corentin te verwelkomen”, zegt François Vitali, sportief directeur van Cercle, op de clubwebsite. “Onze bedoeling was de defensie aan te vullen met enerzijds een speler die de competitie kent en anderzijds een speler die nog over groeimarge beschikt. Corentin toonde bij Standard al aan dat hij over de nodige kwaliteiten beschikt en keert nu terug naar België met de bedoeling om te bevestigen. Cercle Brugge zal dan ook de perfecte plaats zijn om dat te doen.”







bron: Belga