Door een ongeval op de Brusselse ring ter hoogte van Zaventem is de rijbaan in beide richtingen afgesloten, net als de bruggen van de verkeerswisselaars boven de ring. Dat meldt de federale politie. Een vrachtwagen, die geladen is met gevaarlijke stoffen, staat op de pechstrook in brand. De hinder kan nog enkele uren duren.

bron: Belga