Zuid-Koreanen willen de invoer van sekspoppen verbieden

De indiener van de petitie schrijft dat de poppen niet verward moeten worden met normale slaapkamerspeeltjes. Ze lijken op vrouwen en kunnen ook nog worden aangepast aan de wensen van klanten, zo staat te lezen in de petitie. “Mensen kunnen tot hun schrik een sekspop tegenkomen die op henzelf lijkt. Wie neemt dan verantwoordelijkheid?”, vraagt de brave Zuid-Koreaan zich af.

Rechtszaak







De Zuid-Koreaanse douane stond de invoer van de poppen in het verleden niet toe. Dat veranderde nadat een bedrijf in 2017 naar de rechter was gestapt om dat verbod aan te vechten. Een hof van beroep oordeelde later dat de staat zich niet met dergelijke priv├ęzaken mag bemoeien. Het hooggerechtshof handhaafde die uitspraak vorige maand.