Marvel heeft nog niet alle superhelden opgevoerd: “Nog 6.000 personages in petto”

Marvel-fans hoeven zich geen zorgen te maken over de toekomst van hun geliefde films. “We hebben nog zeker zesduizend personages klaarliggen”, heeft uitvoerend vicedirecteur Victoria Alonso bevestigd tijdens een keynote van SIGGRAPH in Los Angeles.

“Er zijn nog zo veel verhalen te vertellen”, verklaarde Alonso volgens The Hollywood Reporter tijdens de presentatie op SIGGRAPH, een conventie voor speciale filmeffecten. “We hebben minstens 6.000 personages in onze portefeuille. Kinderen zullen voor altijd deze verhalen vertellen.”







In de keynote sprak Alonso zich verder uit over de kwaliteit en diversiteit van de films. “Als we geen goede films maken, is dat onze eigen fout. De druk die we intern ondervinden is vele malen groter dan de druk van de fans en de media. We proberen altijd een unieke invalshoek te vinden, we proberen dingen te doen die anders zijn. We nemen risico’s, want we kunnen niet de hele tijd hetzelfde doen.”

Diversiteit

Op gebied van diversiteit is er nog werk aan de winkel, meent Alonso. “Toen ik voor het eerst SIGGRAPH bezocht, was ik één van de weinige vrouwen. We hebben een lange weg afgelegd, maar het gaat traag.”

De producent hoopt ook dat er in de toekomst meer voorrang wordt gegeven aan potentiële talenten. “Bij Marvel doen we dit. Wanneer je iemand met potentieel aanwerft, neem je een risico. Maar het is niet omdat iemand een bepaalde vaardigheid niet op zijn cv heeft staan, dat hij of zij dat niet zou kunnen”, klinkt het.

De volgende Marvel-film, “Black Widow”, komt op 1 mei 2020 uit. Volgens Alonso moet deze nieuwste toevoeging aan het Marvel-universum “de beste film ooit worden”.