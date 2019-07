Lady Gaga al kussend gespot met man. En het is niet Bradley Cooper.

Het lijkt erop dat Lady Gaga de liefde opnieuw gevonden heeft. De zangeres werd gefotografeerd terwijl ze een man innig zoende. Jammer genoeg voor de fans van ‘A Star Is Born’ gaat het niet om Bradley Cooper.

Het liefdesleven van Lady Gaga haalt al een tijdje de voorpagina’s. De 33-jarige zangeres brak een half jaar geleden met haar verloofde Christian Carino, en omdat ook Bradley Cooper (44) een punt zette achter zijn relatie met Irina Shayk (33), hoopten heel wat filmfans dat Gaga en Cooper de magie uit ‘A Star Is Born’ ook in het echte leven zouden delen.

In het openbaar







Lady Gaga werd onlangs echter al kussend gespot in een restaurant in Los Angeles met haar geluidsspecialist Dan Horton. “Ironisch genoeg zat ze aan een tafel vlak bij een voetpad, dus ze had er duidelijk geen moeite mee om gezien te worden. Ze had het zichtbaar naar haar zin met hem”, reageert het restaurant in People.

Gerespecteerde geluidsman

De 37-jarige Amerikaan is sinds november vorig jaar de vaste geluidsspecialist van Lady Gaga. Eerder werkte hij samen met bekendheden zoals Camila Cabello, Bruno Mars en Justin Timberlake. Hij was van 2013 tot en met 2016 getrouwd met actrice Autumn Guzzardi.