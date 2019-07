Kylie Jenner jaloers op ‘perfecte’ lichaam van vriendin

Realityster Kylie Jenner viel achterover toen ze haar vriendin Sofia Richie voor het eerst in bikini zag. Naar eigen zeggen had Sofia “dé perfecte bikinibody”, zo perfect dat Kylie besloten heeft om minder vaak met haar om te gaan.

Onlangs trok Kylie Jenner op vakantie met Sofia Richie, de vriendin van Scott Disick, die op zijn beurt de ex is van Kylies halfzus Kourtney Kardashian. Toen de jongste showbizz-miljardair ter wereld haar vriendin in bikini over het strand zag paraderen, kon ze haar ogen niet geloven. “Sofia is ergerlijk perfect. We gingen zopas samen op vakantie en ik kon niet nalaten om naar haar lijf te blijven staren. Sofia heeft gewoon dé perfecte bikinibody! Wat Brigitte Bardot in de jaren 60 was en Elle Macpherson in de jaren 90, is Sofia nu”, lezen we in TV Familie.

De mooiste zijn







In de entourage van de 21-jarige brunette wordt gefluisterd dat Kylie haar vriendschap met Sofia door jaloerse gevoelens op een lager pitje wil zetten. “Dat is de reden waarom Sofia niet de nieuwe BFF van Kylie is geworden. Gewoon omdat ze jaloers is op het uiterlijk van Sofia. Tja, Kylie wil altijd de mooiste zijn. Ze wil niet in iemands schaduw staan. En omdat ze Sofia knapper vindt dan zichzelf moest zij dus wijken. Ze wil zo weinig mogelijk met haar gezien worden”, klinkt het.

Nieuwe BFF

In de plaats van Sofia heeft Kylie nu iemand anders aangeduid als BFF. De gelukkige is Anastasia Karanikolaou, een 22-jarige Instagrammodel. Naast aandacht – plots heeft ze meer dan vijf miljoen volgers op Instagram – levert haar dat ook heel wat geld op. Voor elke foto die ‘Stassiebaby’ op Instagram post, krijgt ze maar liefst 5.000 euro. Niet mis!

Kylie Jenner met haar nieuwe BFF Anastasia Karanikolaou: