BIZAR. Fietser wordt aangereden door lege auto en sterft ter plaatse

Als fietser moet je vaak op je hoede zijn voor roekeloze bestuurders. Maar in het Duitse dresden is een fietser om het leven gekomen doordat hij werd aangereden door een auto waar niemand in zat.

Nadat de bestuurster de wagen had geparkeerd en was uitgestapt, was de auto in beweging gekomen op de hellende weg.

Behoorlijke snelheid







Voorlopig is het nog niet duidelijk of de bestuurster was vergeten om de handrem aan te trekken of dat er een defect was. Na 100 meter reed de auto aan een behoorlijke snelheid en de fietser had te laat door dat de wagen recht op hem afkwam. Hij kon niet meer uitwijken, werd gegrepen door de auto en stierf ter plaatse.