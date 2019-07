BIZAR. Duizenden mensen sloten al verzekering af tegen ontvoering door aliens

Een ontvoering door aliens staat misschien niet bovenaan uw lijstje kopbrekens, maar voor velen wel. Niet minder dan 6.000 Amerikanen sloten zelfs al een verzekering af tegen een dergelijk incident. Dat meldt Fox Orlando.

Bij een ontvoering door een alien, heeft de (on)gelukkige recht op een schadeclaim van 10 miljoen dollar. Daarvoor moet je wel de handtekening hebben van een buitenaards wezen, anders wordt je niet uitbetaald, klinkt het bij tv-zender Fox Orlando. Mocht het tijdens de aankomende bestorming van Area 51 gebeuren, dan is dat ook meeverzekerd.

The Alien Abduction Insurance Company







De verzekering kan sinds 1986 worden afgesloten bij The Alien Abduction Insurance Company voor slechts $24,95. De vernieuwde aandacht voor Area 51, waar de Amerikaanse overheid aliens zou verstoppen, gaf de verzekering een nieuwe impuls.

Oprichter Mike St Lawrence neemt het echter niet zo serieus. Hij bedoelde de actie als grap. “Aan zijn die het serieus menen, verkoop ik het niet”, stelt hij. De certificaten zijn dan ook vooral bedoeld als grappige versiering.

Een keer heeft iemand het bedrag proberen te claimen. Hij schakelde de hulp in van een professor aan de universiteit om aan te tonen dat hij een buitenaards implantaat in zich had. Hij kreeg 1 dollar per jaar vergoeding, ondanks dat hij geen handtekening van een alien had.