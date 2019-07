Olie gebruiken tijdens de zomer, niet zo verrassend als je denkt!

Het klinkt misschien gek, lichaams- en gezichtsolie gebruiken tijdens de maanden wanneer je er net niet wil uitzien alsof je een hele dag hebt zitten zweten. Toch is het niet zo vreemd als je op het eerste gezicht denkt.

Geef toe, de afgelopen maand waren de temperaturen een echte kampioen in het doen zweten van zowat iedereen in België. Deodorant, matte setting sprays en niet vettig aanvoelende zonnebrandcrèmes waren essentials in alle make up tassen.







Maar wat als we je nu vertellen dat, zelfs met hoge temperaturen, je deze zomer best een olie in je verzorgingsroutine gebruikt? Het klinkt inderdaad een beetje onproductief; We doen net ons uiterste best om die shiny look te voorkomen. Onze missie vandaag? Je de voordelen van een gezichtsolie toelichten, en uitleggen hoe je dit het best combineert met al die zomerse temperaturen.

Het eerste argument waarom je best gezichtsolie zou gebruiken deze zomer is gewoon het groot aantal voordelen dat een olie kan bieden voor je huid! We zetten er een aantal even op een rijtje:

Veelvuldige blootstelling aan de zon droogt de huid uit. Een olie penetreert dieper in je huid om deze te voeden en vocht beter vast te houden.

Olie werkt als een barrière tegen allerhande vervuilde deeltjes in de lucht ( die net in grotere aantallen voorkomen tijdens de zomer).

Een hoge vochtigheidsgraad in de lucht maakt het moeilijker voor je huid om een normale moisturizer te absorberen.

Olie helpt je er stralend uitzien.

Kies voor een ‘droge olie’

Wanneer je olie op je huid smeert en je eerste reactie is dat het te vettig aanvoelt, dan is de kans groot dat het probleem in de formule zit. Niet elke olie is hetzelfde, en kunnen individueel zeer gevarieerde resultaten geven. Ga dus voor een ‘droge olie, zoals de Nuxe Huile Prodigieuse Florale. Een droge olie is super aangenaam in de zomer omdat het net geen vettige textuur op je lichaam achterlaat.

Zit er coco-caprylate in je olie? Super, want dit natuurlijk ingrediënt afkomstig van kokosolie gedraagt zich als een soort natuurlijke silicone die een heerlijk mat gevoel achterlaat op je huid.

Gebruik met mate

Blijft je huid toch vettig aanvoelen na het gebruik van je favoriete olie? Dan probeert je huid je iets te vertellen. De bestanddelen op basis van planten in je olie zijn enorm sterk en voedend. Het is dus niet nodig om een grote hoeveelheid aan te brengen.Het is immers geen zonnebrandcrème. Gebruik dus een kleine hoeveelheid wanneer je merkt dat je huid een vette textuur behoudt na het aanbrengen.

Bij de perfecte applicatie gebruik je je olie best net na je cleansing. Op dit moment is je huid nog lichtjes vochtig, en wordt al dat water opgeslagen.

Tip:

Scrub je huid voor of tijdens het douchen voordat je de olie op je huid aanbrengt. Dit stimuleert niet alleen de doorbloeding, maar verwijdert ook een groot aantal dode huidcellen. Op die manier trekt de olie sneller in en werkt het waar het echt nodig is. waar het echt telt!

Een parfum met een zomerse toets

Door voor een olie te kiezen die een aangenaam geurtje heeft, combineer je eigenlijk je huidverzorging samen met je parfum. Een stapje minder in je ochtendroutine die er bovendien voor zorgt dat je aangenaam en fris blijft ruiken door de dag heen.

Ga voor nog meer voordelen

Maar hoe kies je nu een olie met al deze voordelen en meer, vraag je je nu misschien af? We hebben goed nieuws, want de nieuwe droge olie van Nuxe is precies wat je zoekt!

De nieuwe Huile Prodigieuse Florale voor lichaam, gezicht en haar heeft alle bovenstaande voordelen: een heerlijke zomerse geur van bloemen met noten van citrus, een antioxiderende werking en een schildfunctie tegen vervuiling van deeltjes buitenaf.

Daarbovenop bevat het onder andere zoete amandelolie, wat het uitzicht van striemen verminderd. Geen excuses meer om je nieuwste hotpants of rokje niet uit de kast te halen wanneer de temperaturen weer stijgen, want je bent helemaal klaar voor die zomer met een fris gevoel en een stralende huid.

Gelukkig is de Huile Prodigieuse Florale niet enkel weggelegd voor de zomer. Gebruik het het hele jaar door over je hele lichaam om van alle voordelen te genieten. Hoe ga je te werk, vraag je je misschien nog af? De olie kan op zichzelf gebruikt worden, of kan vermengd worden in je favoriete dagcrème voor hetzelfde effect.

En, ben jij ook overtuigd van de voordelen van een olie tijdens de zomer?

