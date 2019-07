Vierhonderd mensen brengen hulde aan jongen die op sporen werd geduwd in Frankfurt

Ongeveer 400 mensen waren dinsdag aanwezig op een herdenkingsceremonie in de Duitse stad Frankfurt voor de 8-jarige jongen die er om het leven kwam nadat hij voor een aankomende trein werd geduwd. “We kunnen niet geloven dat een leven dat pas was begonnen, zo zinloos moest eindigen”, aldus Caster Baumann, leider van de christelijke liefdadigheidsinstelling die de ceremonie organiseerde.

Maandag duwde een 40-jarige Eritrese man de jongen en zijn moeder van het perron in het centrale station van Frankfurt. Ze kwamen terecht op de treinsporen, net voor een aankomende trein. De moeder kon zich nog in veiligheid brengen, maar haar kind overleed aan zijn verwondingen.

bron: Belga