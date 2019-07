Verstappen en Red Bull laten snelste pitstop ooit noteren

De monteurs van Red Bull hebben zondag tijdens de Grote Prijs van Duitsland op het circuit van Hockenheim de snelste pitstop aller tijden uitgevoerd in de Formule 1. Dat nieuwe record werd gevestigd toen de Nederlandse latere winnaar Max Verstappen in de 46e ronde de pits inreed en de monteurs slechts 1.88 nodig hadden, zo maakte Formula 1 maandagavond bekend. Het vorig record was nog maar twee weken out en werd eveneens gevestigd door Red Bull, maar dan bij tweede piloot Pierre Gasly. In Silverstone tijdens de GP van Groot-Brittannië werden de vier banden van de Fransman in 1.91 gewisseld. Dat was één honderdste sneller dan het vorige wereldrecord, dat de monteurs van Red Bull deelden met die van Williams.

Red Bull wisselde in 2013 tijdens de Grote Prijs van de Verenigde Staten de banden van de Australiër Mark Webber in 1.92, Williams evenaarde die tijd in 2016 in Azerbeidzjan tijdens de Grote Prijs van Europa bij een bandenwissel voor de Braziliaan Felipe Massa.







bron: Belga