Thibaut Pinot moet twintig dagen rusten met dijblessure

Thibaut Pinot moest vorige week vrijdag in tranen de Tour de France verlaten. De 29-jarige Fransman kampte met pijn aan de dij en moet nu een rustperiode van twintig dagen in acht nemen. “Thibaut Pinot heeft vandaag bijkomende onderzoeken afgelegd en die wijzen op een blessure aan de linkerdij, hij moet twintig dagen rust nemen”, communiceerde Groupama-FDJ. Pinot won in de Tour de Pyreneeënrit naar de Tourmalet. Op het moment van zijn opgave stond hij vijfde in het algemeen klassement.

bron: Belga