Roze wipplanken symboliseren interactie aan de Amerikaans-Mexicaanse grens

Aan een hek aan de grens tussen de VS en Mexico zijn drie roze wipplanken geïnstalleerd. Die symboliseren de verbinding tussen de kinderen en volwassenen aan beide kanten van de grens, schrijft de bedenker, de Amerikaanse architect Ronald Rael, op Instagram. Hij wil daarmee duidelijk maken dat acties aan de ene kant impact hebben op de andere. De roze wipplanken bevinden zich in de buurt van de Amerikaanse stad Sunland Park en het Mexicaanse Ciudad Juárez. Rael bedacht het ontwerp samen met zijn collega Virgina San Fratello.

De Amerikaanse president Donald Trump wil een lange muur bouwen op de helft van de 3.200 lange grens met Mexico. Hij wil zo illegale migranten, drugs, mensensmokkelaars en criminele bendes tegenhouden.

Het Hooggerechtshof maakte vrijdag de weg vrij voor Trump om 2,5 miljard dollar uit het budget van Defensie te halen en het geld te gebruiken voor de bouw van de controversiële muur in Californië, Arizona en New Mexico.

