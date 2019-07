Meer dan 12.000 kinderen bij conflicten gedood of gewond in 2018

Bij gewelddadige conflicten zijn volgens de Verenigde Naties (VN) in het voorbije jaar wereldwijd 12.000 kinderen gedood of gewond geraakt. Dat is een triest record, want nog nooit waren het er sinds het begin van de tellingen door de VN zoveel. Meer dan 7.000 kinderen werden als kindsoldaten gerekruteerd, vooral in Somalië, Nigeria en Syrië. Het grootste aantal gevallen van seksueel geweld en ontvoeringen van kinderen werd opgetekend in Somalië. In totaal registreerden de VN meer dan 24.000 misdrijven tegen kinderen. Daarbij horen ook seksueel geweld, aanvallen op scholen en ziekenhuizen en het rekruteren van kindsoldaten. Dat alles staat in een rapport dat dinsdag in New York werd vrijgegeven.

VN-secretaris-generaal António Guterres zei “terneergeslagen” en “verbijsterd” te zijn door de resultaten in het rapport. In het jaar 2017 waren meer dan 10.000 kinderen gedood of gewond geworden en er waren meer dan 21.000 misdrijven tegen kinderen geregistreerd. In 2016 waren 8.000 kinderen gedood of gewond geraakt. De gegevens worden sinds 1999 bijgehouden.







Bron: Belga