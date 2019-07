Champions League – Olympiakos wint vlot van Pilsen, dat tegenstander van Antwerp wordt in Europa League

Het Griekse Olympiakos Piraeus heeft dinsdag in de tweede voorronde van de Champions League met 4-0 gewonnen van het Tsjechische Pilsen. De heenwedstrijd eindigde op 0-0, Olympiakos stoot dus door. Pilzen wordt opgevist in de derde voorronde van de Europa League en treft daarin Antwerp. De Griekse doelpunten waren dinsdag afkomstig van Guilherme (51.), Miguel Guerrero (70.) en Ruben Semedo (82.), met tussendoor een owngoal van Radim Reznik (73.). Patrik Hrosovsky, die eind augustus naar Genk verkast, speelde bij Pilsen de hele wedstrijd en droeg ook de aanvoerdersband. Olympiakos neemt het in de derde voorronde van de Champions League op tegen het Turkse Basaksehir.

Antwerp, dat al zijn Europese thuiswedstrijden in het Koning Boudewijnstadion in Brussel zal afwerken, treft op 8 en 15 augustus Viktoria Pilsen.

bron: Belga