Caster Semenya kan titel niet verdedigen na nieuwe uitspraak Zwitsers hooggerechtshof

Het Zwitsers hooggerechtshof heeft zijn beslissing om de testorenregels van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) op te schorten, weer ingetrokken. Dat lieten de advocaten van Caster Semenya vandaag weten. De Zuid-Afrikaanse titelverdedigster op de 800 meter moet zo een streep trekken door het WK atletiek in Doha. Om de vrouwenwedstrijden te beschermen voerde de IAAF dit jaar nieuwe regels in, waardoor atletes met een te hoog testosterongehalte niet meer in vrouwencompetities konden uitkomen op afstanden tussen de 400 meter en de mijl. Semenya is het bekendste slachtoffer van die regel.

Na een verloren zaak voor het sportarbitragehof TAS werd Semenya tijdelijk uit de nood geholpen door het Zwitsers hooggerechtshof, die de testonregels tijdelijk opschortte voor Semenya. Nu heeft datzelfde gerechtshof, dat zich later pas over de grond van de zaak zal uitspreken, de opschorting van de regels weer ingetrokken.







De advocaten van Semenya verklaarden vandaag dat de beslissing van het Zwitsers hooggerechtshof voor de Zuid-Afrikaanse betekent dat ze haar titel niet zal kunnen verdedigen op het WK atletiek in Doha, van 27 september tot 6 oktober, ook al kunnen er nog altijd nieuwe wendingen volgen. Die komen met het oog op het WK vermoedelijk te laat.

“Ik ben heel ontgoocheld dat ik mijn zuurverdiende titel niet mag verdedigen”, liet Semenya al weten via haar advocaten. “Deze beslissing zal mij echter niet tegenhouden om te blijven vechten voor de rechten van vrouwelijke atleten.”

