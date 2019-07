Apple optimistisch over nieuwe iPhone-modellen

Apple is optimistisch over de verkopen van de nieuwe iPhone-modellen die later dit jaar op de markt komen. De Amerikaanse techreus houdt er zelfs rekening mee dat de totale omzet in het lopende kwartaal hoger uitkomt dan een jaar terug. Kenners vreesden juist voor een dip in de verkopen, mede omdat de nieuwe iPhones waarschijnlijk niet veel verschillen van de versies uit vorige jaren.

Het concern gaat voor het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar uit van 61 miljard tot 64 miljard dollar aan opbrengsten. Aan de bovenkant van de bandbreedte zou dat neerkomen op een groei van bijna 2 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De prognose is beter dan analisten in doorsnee hadden voorspeld. Beleggers reageerden dan ook positief op het nieuws. Het aandeel Apple ging in de zogeheten nabeurshandel op Wall Street omhoog.

Waarschijnlijk presenteert Apple in september weer drie nieuwe iPhone-modellen. De komende tijd staan meer interessante releases gepland. Apple wil bijvoorbeeld al in augustus met zijn eigen creditcard Apple Card komen.

De onderneming uit Cupertino slaagde er in de drie maanden tot eind juni eveneens in om de verkopen op te krikken, met circa 1 procent naar 53,8 miljard dollar. Voor deze periode in het jaar gaat het om een recordomzet, maar april, mei en juni zijn voor Apple niet de belangrijkste maanden in het jaar.

Daarbij moest Apple het duidelijk minder hebben van zijn iPhones. De verkopen daarvan gingen afgelopen kwartaal stevig omlaag. Toch ziet topman Tim Cook een aanzienlijke verbetering in wat hij de “iPhone-trends” noemt. Daarnaast brachten Apples diensten met daarbij de App Store-verkopen, zogeheten wearables als de Apple Watch, de iPad en Mac flink meer geld in het laatje.

De winst ging wel omlaag. Onder de streep hield Apple zo’n 10 miljard dollar over, waar een jaar terug nog een positief resultaat van 11,5 miljard dollar in de boeken ging.

bron:Â Belga